CG Weather Update: उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ कई जिलो में शीतलहर और काड़ाके की ठंड, रायपुर में कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ रहा है है। मौसम के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रदेश में आगामी पांच दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के संकेत हैं।

प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया।