CG Weather Update: उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ कई जिलो में शीतलहर और काड़ाके की ठंड, रायपुर में कोहरे का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ रहा है है। मौसम के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रदेश में आगामी पांच दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के संकेत हैं।
प्रदेश में ठंड का सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड किया गया।
अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो दुर्ग में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री, पेण्ड्रारोड में 6.8 डिग्री, माना एयरपोर्ट क्षेत्र में 8.5 डिग्री और बिलासपुर में 11 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को रायपुर शहर में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को रायपुर शहर में कोहरे की स्थिति बन सकती है। इस दौरान दृश्यता कम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रदेश में किसी भी प्रकार की वर्षा या तेज मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद सुबह-शाम ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है।