MP Weather Update: प्रदेश में दिख रहा उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर, कड़ाके की ठंड के साथ कई जिलों में घना कोहरा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रहीं बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम का असर प्रदेश के मौसम पर नजर आ रहा है। सोमवार को भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीत लहर का प्रभाव रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 3.8 डिग्री और राजगढ़ जिले में 4 डिग्री दर्ज किया गया।

इसके अलावा भोपाल में 5.6 डिग्री, उमरिया और छतरपुर में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, इंदौर में 6.4 डिग्री, ग्वालियर में 9 डिग्री और जबलपुर न्यूनतम तापमान रहा। इस दौरान दतिया और दमोह में दृश्यता घटकर 50 मीटर और ग्वालियर में 200 मीटर तक रह गई। इन जिलों में सुबह धुंध छाई रही।