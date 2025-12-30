मेरी खबरें
    MP Weather Update: प्रदेश में दिख रहा उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर, कड़ाके की ठंड के साथ कई जिलों में घना कोहरा

    MP Weather: प्रदेश के मौसम पर बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम का असर नजर आ रहा है। कई जिलों में धुंध और धना कोहरा छाया रहा, दतिया और दमोह में दृश्यता घटक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 07:02:27 AM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 07:03:03 AM (IST)
    MP Weather Update: प्रदेश में दिख रहा उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर, कड़ाके की ठंड के साथ कई जिलों में घना कोहरा
    प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी

    HighLights

    1. दतिया और दमोह में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रही
    2. शहडोल में 3.8 और राजगढ़ में 4 डिग्री रात का तापमान
    3. छिंदवाड़ा और उज्जैन में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रहीं बर्फीली हवाओं और जेट स्ट्रीम का असर प्रदेश के मौसम पर नजर आ रहा है। सोमवार को भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शहडोल में शीत लहर का प्रभाव रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर में 3.8 डिग्री और राजगढ़ जिले में 4 डिग्री दर्ज किया गया।

    इसके अलावा भोपाल में 5.6 डिग्री, उमरिया और छतरपुर में 5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री, इंदौर में 6.4 डिग्री, ग्वालियर में 9 डिग्री और जबलपुर न्यूनतम तापमान रहा। इस दौरान दतिया और दमोह में दृश्यता घटकर 50 मीटर और ग्वालियर में 200 मीटर तक रह गई। इन जिलों में सुबह धुंध छाई रही।


    वहीं, इंदौर, छिंदवाड़ा और उज्जैन में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में सामान्य से करीब 1.6 डिग्री तक कम तापमान रहा, जबकि भोपाल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा।

    आगामी दिनों में तापमान में होगी वृद्धि

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, दक्षिण राजस्थान की ओर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं चल रहीं हैं, जिससे आगामी चार दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान ग्वालियर, दतिया, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिलों में घना कोहरा छाएगा। वहीं, भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़ में शीत लहर का असर देखने को मिलेगा।

    ग्वालियर में कड़ाके की ठंड

    जम्मू-कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं और घना कोहरा छाने से सोमवार का दिन सीजन में दूसरी बार अति शीतल दिन के रूप में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सिर्फ 15.9 डिग्री सेल्सियस पर अटक गया। पूरे दिन हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी।

    कोहरा छाने के कारण दृश्यता 200 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इसके चलते सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सोमवार को ग्वालियर प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा।

