    Nude Party में निलंबित बाबू से लेकर इंजीनियर तक शामिल, CG के हाईप्रोफाइल क्लबों की आड़ में अश्लीलता की इनसाइड स्टोरी

    Nude Party Row: वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब लंबे समय से अश्लील डांस, देह व्यापार और ड्रग्स सप्लाई का अड्डा बना हुआ था। यहां आफ्टर पार्टी में लड़कियों की सप्लाई की जाती थी, जिनमें HIV संक्रमित युवतियां भी शामिल थीं। एमडीएमए, कोकेन और ब्राउन शुगर जैसे नशे खुलेआम बिकते थे। पढ़िए न्यूड पार्टी विवाद की इनसाइड स्टोरी-

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 10:45:33 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 10:45:33 AM (IST)
    CG Nude Party की इनसाइड स्टोरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में न्यूड पार्टी (Nude Party Row) और पूल पार्टी के भंडाफोड़ के बाद कई बड़े नाम पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में स्वास्थ्य विभाग का निलंबित बाबू, हाउसिंग बोर्ड का पूर्व इंजीनियर, कैटरर्स का संचालक और इवेंट प्रमोटर तक शामिल हैं।

    राजधानी के हाईप्रोफाइल क्लबों और फार्म हाउस की आड़ में अश्लीलता, देह व्यापार और अवैध वसूली का संगठित तंत्र चलाया जा रहा था। एंट्री शुल्क भी मोटी रकम में वसूली जा रही थी, न्यूड पार्टी के लिए 20 हजार और पूल पार्टी के लिए दो से ढाई हजार रुपये तक।

    naidunia_image

    जेम्स बेक: विभाग से निलंबन के बाद क्लब के धंधे तक

    न्यूड पार्टी मामले में गिरफ्तार जेम्स बेक का आपराधिक इतिहास पुराना है। वर्ष 2021 में सूरजपुर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ रहते हुए उसने ऑक्सीजन प्लांट घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। 81.85 लाख रुपये फर्जी कंपनी को भुगतान कराने के आरोप में उसे निलंबित किया गया था। अब वह अपने भतीजे टीनू सिंह के साथ क्लब के धंधे में सक्रिय है।

    संतोष गुप्ता : फार्म हाउस उपलब्ध कराने वाला पूर्व इंजीनियर

    छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संतोष गुप्ता भी इस नेटवर्क से जुड़ा मिला। उसके नाम से भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस इसी इवेंट के लिए उपलब्ध कराया गया था।

    अजय महापात्र : नशे और दबंगई का लंबा इतिहास

    एएनआर कैटरर्स का संचालक अजय महापात्र, जो ‘गरम मसाला 420’ नाम से इंस्टाग्राम चलाता है, पहले भी पत्रकार को कुचलने के प्रयास और क्लब विवाद में जेल जा चुका है। इस बार भी वह आयोजकों में शामिल था।

    राजनीतिक संरक्षण में चल रहा था गंदा कारोबार

    वीआईपी रोड स्थित हाइपर क्लब लंबे समय से अश्लील डांस, देह व्यापार और ड्रग्स सप्लाई का अड्डा बना हुआ था। यहां आफ्टर पार्टी में लड़कियों की सप्लाई की जाती थी, जिनमें एचआईवी संक्रमित युवतियां भी शामिल थीं। एमडीएमए, कोकेन और ब्राउन शुगर जैसे नशे खुलेआम बिकते थे। राजनीतिक संरक्षण और रसूखदारों की मेहमाननवाजी के चलते पुलिस को सब जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सोशल मीडिया विवाद के बाद मामला खुला और जांच शुरू हुई है।

    कांग्रेस अध्यक्ष का हमला

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि न्यूड पार्टी जैसे आयोजन भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सत्ता और पुलिस के संरक्षण ऐसे अश्लील कार्यक्रम संभव ही नहीं हैं। भाजपा शासन में अराजक तत्व बेलगाम हो चुके हैं और गृहमंत्री कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की कि वे इस प्रकरण पर स्पष्ट बयान दें और अगर उनमें साहस है तो गृह मंत्री को बर्खास्त करें।

    महिला आयोग की सख्ती

    राज्य महिला आयोग ने न्यूड पार्टी मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने रायपुर पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल प्रमुख को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। निर्देश दिया गया है कि दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए और अंतिम आरोपी पकड़े जाने तक हर दिन प्रगति रिपोर्ट दी जाए। डॉ. नायक ने कहा कि समाज की गरिमा और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

    pixelcheck
