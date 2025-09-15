Nude Party में निलंबित बाबू से लेकर इंजीनियर तक शामिल, CG के हाईप्रोफाइल क्लबों की आड़ में अश्लीलता की इनसाइड स्टोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी में न्यूड पार्टी (Nude Party Row) और पूल पार्टी के भंडाफोड़ के बाद कई बड़े नाम पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क में स्वास्थ्य विभाग का निलंबित बाबू, हाउसिंग बोर्ड का पूर्व इंजीनियर, कैटरर्स का संचालक और इवेंट प्रमोटर तक शामिल हैं।

राजधानी के हाईप्रोफाइल क्लबों और फार्म हाउस की आड़ में अश्लीलता, देह व्यापार और अवैध वसूली का संगठित तंत्र चलाया जा रहा था। एंट्री शुल्क भी मोटी रकम में वसूली जा रही थी, न्यूड पार्टी के लिए 20 हजार और पूल पार्टी के लिए दो से ढाई हजार रुपये तक।