छत्तीसगढ़ में 3 साल में दोगुनी हुई बाघों की संख्या, 2022 में थे 17 अब हुए 35

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य में बाघों की संख्या पिछले तीन वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में जहां बाघों की संख्या 17 दर्ज की गई थी, वहीं अप्रैल 2025 में यह बढ़कर 35 तक पहुंच गई। यह उपलब्धि मंगलवार को आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में सामने आई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि बाघों की संख्या में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में सार्थक प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमारा राज्य वन और वन्य संपदा से समृद्ध है और इन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।

वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता: साय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तीन वर्षों में बाघों की संख्या का 17 से 35 तक पहुंचना संतोषजनक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में भी ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के नीमगांव का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की पहचान कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे न केवल जैव विविधता सुरक्षित होगी बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। सुनिश्चित करें कि वन्यजीवों को हानि न पहुंचे: केदार बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बाघों के साथ-साथ अन्य वन्य प्राणियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार उनके रहवासों में सुधार और संरक्षण के प्रयास लगातार कर रही है। आने वाले समय में इसके और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आज पारित प्रस्ताव जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि वन्यजीवों एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।