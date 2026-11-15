छत्तीसगढ़ में 18 नवंबर को आक्रोश रैली, पटवारियों के समर्थन में उतरा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पटवारियों के अनिश्चितकालीन प्रदर्शन को अब कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का भी समर्थन मिल गया है। फेडरेशन ने पटवारियों की मांगों और शासकीय कर्मचारियों के लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है।

18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। फेडरेशन की रविवार को हुई आपातकालीन वर्चुअल बैठक में पटवारियों के आंदोलन और लंबित डीए के मुद्दे पर चर्चा हुई।

सीएम से मुलाकात कर रखेंगे मांग

फेडरेशन ने पटवारियों पर कार्रवाई की निंदा की। साथ ही शासन से पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने और उनकी मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भी अपनी मांगें रखेगा।

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इसमें कर्मचारियों को लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से एरियर सहित देने की मांग प्रमुख होगी। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर अगले चरण में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बैठक में विभिन्न कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष शामिल हुए थे।