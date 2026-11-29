राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। आजादी के 79 साल बाद भी बिजली की रोशनी से महरूम बस्तर के दूरस्थ गांवों तक अब ग्रिड से बिजली पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए 435 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

जल्द निविदा जारी करने की तैयारी पहले चरण में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए नौ कार्यों की करीब 13 करोड़ 68 लाख रुपये की निविदा जारी कर दी गई है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, शेष 161 गांवों के विद्युतीकरण के लिए भी जल्द निविदा जारी करने की तैयारी है।

माओवाद और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते बस्तर के कई गांव अब तक ग्रिड बिजली से नहीं जुड़ सके हैं। इन क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। अब राज्य बिजली वितरण कंपनी ने इस दिशा में काम शुरू किया है। इन गांवों में बिछेगा बिजली का नेटवर्क 23 नवंबर को जारी निविदा में बीजापुर जिले के मेटापाल, चोकखनपाल, पदमूर, कोरमेटा, हल्लूर, मल्लेपल्ली, बेलामलेंद्र और गुंजाकोंटा को शामिल किया गया है। इसी तरह सुकमा जिले के ताड़मेटला, तेतराई, तुमलपाड़-2, करिगंडम, सिंगारम, मोसलमडगु-दो, कोसामपाड़, पालेकाटी और दुर्मा में बिजली पहुंचाई जाएगी। दंतेवाड़ा के लावा और नारायणपुर के वाकुड गांव का भी विद्युतीकरण होगा।