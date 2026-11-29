नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर । छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी व्यवस्था में अब एक बड़ा डिजिटल बदलाव होने जा रहा है। राज्य के 40 हजार सरकारी स्कूलों और 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति व अनुपस्थिति का रिकॉर्ड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तय करेगा। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को रोजाना उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट का भी उपयोग करना होगा। महीने भर की उपस्थिति का रिकॉर्ड तैयार करने के बाद शिक्षक इसकी स्पष्ट फोटो विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) एप पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद एआई तकनीक शीट को स्कैन कर विद्यार्थियों की हाजिरी का पूरा डेटा सीधे ऑनलाइन दर्ज कर देगी।

तकनीकी तैयारियां अधूरी रहने से टल गई थी शुरुआत इस व्यवस्था को नवंबर में पहले चरण में प्रदेश के 341 पीएमश्री स्कूलों में लागू करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए स्कूलों में ओएमआर आधारित उपस्थिति प्रणाली शुरू की जानी थी, लेकिन तकनीकी और प्रक्रियागत तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण इसे निर्धारित समय पर शुरू नहीं किया जा सका। अब समग्र शिक्षा ने इस व्यवस्था को आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की तैयारी शुरू की है। पहले चरण के अनुभव के आधार पर इसे आगे अन्य सरकारी स्कूलों तक विस्तार देने की योजना है। प्रदेश में करीब 40 हजार सरकारी स्कूलों और 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।