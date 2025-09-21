मेरी खबरें
    रायपुर में एक्सप्रेस वे पर कटे हुए मिले 30 से ज्यादा नए ट्रॉली बैग, Drugs Smuggling की आशंका

    रायपुर में एयरपोर्ट जाने वाले एक्सपेसवे के किनारे 30 से ज्यादा नए ट्रॉली बैग संदिग्ध हालत में मिले हैं। इन बैगों को ब्लेड से काटा गया है। पुलिस इस घटना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस को संदेह है कि बैगों का उपयोग किसी प्रकार की तस्करी में हो सकता है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 02:01:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 02:04:14 PM (IST)
    एक्सप्रेस वे पर मिले नए संदिग्ध ट्रॉली बैग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में रविवार सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जाने वाले एक्सप्रेस-वे पर लावारिस हालत में कई ट्रॉली बैग मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी बैग बिल्कुल नए हैं, लेकिन उन्हें ब्लेड से काटा गया है। इस वजह से इन बैगों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

    मामला माना थाना क्षेत्र का है। शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि इन बैगों का इस्तेमाल गांजा या अन्य नशे की तस्करी में किया गया हो सकता है, वहीं कैश की सप्लाई से भी इनका कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं बैगों को किसी वारदात के बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से तो नहीं फेंका गया।

    खास बात यह है कि जिस जगह बैग फेंके गए हैं, वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। ऐसे में पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि, पुलिस एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों के फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है।

    गौरतलब है कि एक दिन पहले ही दुर्ग में 6 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से पुलिस की सतर्कता और बढ़ गई है। पिछले दिनों रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्कर गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। ऐसे में इस तरह सदिग्ध हालत में ट्रॉली बैग्स के मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह की घटना से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है।

