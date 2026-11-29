जितेंद्र सिंह दहिया, रायपुर। गैस कनेक्शन की उम्मीद में ई-केवाईसी कराई, आवेदन की प्रक्रिया पूरी की और सरकारी घोषणा पर भरोसा भी किया, लेकिन रसोई में आज भी लकड़ी और उपलों का धुआं उठ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए चरण में छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों की यही स्थिति है। सरकार ने आवेदन के 15 दिन के भीतर गैस कनेक्शन देने का भरोसा दिया था, लेकिन प्रदेश में ई-केवाईसी पूरी करा चुके 65,494 हितग्राही अब भी कनेक्शन के इंतजार में हैं।

प्रदेश में 33 जिलों के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,49,533 ई-केवाईसी के मुकाबले 1,84,039 कनेक्शन जारी हुए हैं। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 10,593, रायपुर में 5,116, बेमेतरा में 4,209 और बलौदाबाजार में 3,912 हितग्राही ई-केवाईसी पूरी कराने के बावजूद गैस कनेक्शन से वंचित हैं।

लक्ष्य से ज्यादा ई-केवाईसी, कनेक्शन पीछे केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दो लाख 23 हजार नए घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। इसके मुकाबले 2,49,533 हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। यानी लक्ष्य से भी ज्यादा लोगों ने प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन कनेक्शन केवल 1,84,039 को ही जारी हुए। इस तरह तय लक्ष्य के मुकाबले 45,961 कनेक्शन कम जारी हुए हैं। वहीं ई-केवाईसी करा चुके लोगों और कनेक्शन पाने वालों के बीच 65,494 का अंतर है। राजधानी में पांच हजार से ज्यादा परिवार कतार में राजधानी रायपुर में भी सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। यहां 14,441 हितग्राहियों की ई-केवाईसी हुई, लेकिन गैस कनेक्शन केवल 9,325 को मिले। यानी 5,116 परिवार अब भी इंतजार कर रहे हैं। बिलासपुर में 24,382 ई-केवाईसी के मुकाबले 13,789 और बेमेतरा में 15,187 के मुकाबले 10,978 कनेक्शन जारी किए गए हैं।