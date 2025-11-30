CG News: विवादों में 125 साल पुराने गोलबाजार का मालिकाना हक, भंवर में 960 दुकानदारों का भविष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : 125 साल पुराने गोलबाजार में किराएदारों को मालिकाना हक देने की योजना अब विवादों और प्रशासनिक उलझनों में फंसकर लगभग ठप हो गई है। वर्ष 2020 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 960 दुकानदारों को स्थायी समाधान देने का लक्ष्य था। लेकिन गाइडलाइन दरों में अंतर, विकास शुल्क की ऊंची मांग, दुकानों की चौहद्दी निर्धारण में लगातार आ रही आपत्तियां और दस्तावेजी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने इसे पटरी से उतार दिया।

चार साल बीतने के बावजूद केवल 15 रजिस्ट्री चार साल बीतने के बावजूद केवल 15 रजिस्ट्री होना इस योजना की विफलता का सबसे बड़ा संकेत है। बाजार के भीतर स्थित करीब 480 दुकानों की दरें मेन रोड के बराबर रखने पर व्यापारियों ने विरोध जताया, जिसके चलते प्रक्रिया रुक गई।