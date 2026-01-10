CG में धान खरीदी पर संकट, टोकन बंद होने से किसानों का हल्लाबोल, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर।प्रदेश में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 31 जनवरी तक धान बेचने की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद कुछ जिलों में बीते दिनों से ऑनलाइन टोकन बंद कर दिए गए थे। अब समितियों में ऑफलाइन टोकन भी बंद कर दिए गए हैं। इससे रायपुर समेत कई जिलों की समितियों में किसानों की नाराजगी सामने आने लगी है।

खरीदी की प्रक्रिया लगभग ठप समिति प्रभारियों ने किसानों को स्पष्ट रूप से बताया है कि नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही टोकन जारी किए जाएंगे। इस स्थिति के चलते धान खरीदी की प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है। समितियों की ओर से खरीदी लिमिट बढ़ाने के लिए मार्कफेड और प्रशासन को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।