रायपुर रेलवे में तत्काल टिकट को लेकर यात्रियों का हंगामा, महिला ने लगाया दलालों से मिलीभगत का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रेलवे स्टेशन रायपुर के आरक्षण केंद्र में तत्काल टिकट बनवाने को लेकर हंगामा हुआ। रातभर कतार में खड़े रहने के बावजूद कई यात्रियों, विशेषकर एक महिला यात्री की टिकट न बनने से नाराज लोगों ने आरक्षण केंद्र में पदस्थ स्टाफ पर आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि काउंटर पर बैठे कर्मियों की दलालों से मिलीभगत है, जिसके चलते आम लोगों की टिकटें नहीं बनाई जा रही हैं। महिला यात्री गरिमा ध्रुव ने इस मामले का वीडियो बनाकर प्रसारित किया है और रेलवे के उच्च स्तर पर शिकायत करने की बात कही है।

दलालों का राजफाश करने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग

गरिमा ध्रुव ने दावा किया है कि सुबह छह बजे के बाद आरक्षण केंद्र में कुछ दलाल पहुंचे थे, जिन्होंने क्लर्क को पैसे दिए और इशारों-इशारों में गुप्त बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि इन संदिग्ध गतिविधियों के पुख्ता सबूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद मिल जाएंगे, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि यात्रियों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर रोक लग सके।

पीआरएस स्टाफ बोले- प्रक्रिया आनलाइन है, आरोप बेबुनियाद

आरक्षण केंद्र में टिकट काउंटर पर हुए हंगामे और यात्रियों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पीआरएस स्टाफ का कहना है कि गरिमा ध्रुव को जारी हुआ पहला टोकन उन्हीं के नाम पर था और उनकी टिकट की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी।

इसी दौरान कंप्यूटर में अचानक तकनीकी समस्या आ गई, जिस वजह से तय समय में उनका टिकट नहीं बन पाया। इस तकनीकी समस्या की जानकारी यात्री को दी गई थी, तो हंगामा शुरू कर दिया। स्टाफ का कहना है भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट की प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन है, त्योहारी सीजन होने की वजह से कुछ ही पलों में सीटें फुल हो जा रही हैं। आरोप बेबुनियाद है।

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मामले की करेंगे जांच

तकनीकी खराबी के कारण टिकट बुक नहीं हो सकी, जिसके लिए हमें खेद है। आवश्यक जांच व उचित कार्रवाई के लिए मामले के संबंध में संबंधित विभाग को सूचित कर दिया है। दयानंद, डीआरएम, रायपुर