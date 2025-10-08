हॉस्पिटल में इलाज कराने गए मरीज का मोबाइल चोरी कर उड़ाए 72 हजार रुपये, FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: डीकेएस अस्पताल में इलाज के दौरान मोबाइल चोरी होने और फिर उसके जरिए ऑनलाइन ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जानकारी के अनुसार, रायपुर निवासी देबाराज बेहरा, जो मूलतः ओडिशा के रहने वाले हैं, नया रायपुर स्थित एक चश्मे की दुकान में काम करते हैं। 27 जून 2025 को काम करते समय उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और वे अचेत होकर गिर पड़े। सहकर्मी संतोषी साहू और अन्य लोगों ने उन्हें इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया।
इलाज के दौरान 29 जून को उनके भाई लोकनाथ बेहरा और हेमराज बेहरा ओडिशा से रायपुर पहुंचे। उसी दौरान देबाराज का मोबाइल और पर्स हेमराज ने मेडिसिन टेबल की दराज में रख दिया था। शाम करीब 6 बजे संतोषी साहू जब उन्हें देखने पहुंचीं तो मोबाइल गायब मिला।
बाद में जांच करने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर उसमें मौजूद फोनपे ऐप का इस्तेमाल करते हुए उनके खाते से क्रमशः 1 जुलाई को ₹40,000 और 2 जुलाई को ₹22,800, कुल ₹72,800 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए।
इलाज से स्वस्थ होने के बाद देबाराज ने खाता जांचा और ठगी का पता चलते ही गोलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत अपराध दर्ज जांच शुरू कर दी है। पुलिस मोबाइल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ट्रेसिंग कर आरोपी की पहचान में जुटी है।