CG News: हरियाणा से बिहार जा रही 426 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, जशपुर नगर: हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की एक बड़ी अवैध खेप को जशपुर पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पंजाब के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लेकर एक ट्रक अंबिकापुर की ओर से जशपुर होते हुए झारखंड की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आगडीह गांव में ट्रक क्रमांक आरजे 09 जीई 0123 को घेराबंदी कर रोका।

पूछताछ में आरोपितों की पहचान पंजाब के तरणताल जिले के कांग गांव के निवासी रणवीर सिंह और इसी जिले के चमकीनगर के निवासी जगदीप सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34 (1), (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है।

ट्रक की तलाशी लिए जाने पर पुलिस को वाहन के डाले में अंग्रेजी शराब के 426 कार्टून मिले। मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने ट्रक और शराब के अवैध जखीरे को जब्त कर वाहन में मौजूद चालक व परिचालक को पूछताछ के लिए थाने ले आई।

इस साल की चौथी कार्रवाई

अंतरराज्यीय शराब तस्करी के विरुद्ध जशपुर पुलिस की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। इन मामलों में जशपुर पुलिस ने अब तक 2734 कार्टून में 24 हजार 440 लीटर शराब जब्त की है।

बड़े सिंडिकेट के शामिल होने की आशंका

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि अंग्रेजी शराब की इस अंतरराज्यीय तस्करी में बड़े तस्कर सिंडिकेट के शामिल होने की संभावना है। पकड़े गए ट्रक चालक ने पूछताछ में बताया है कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने हरियाणा के रोहतक में ट्रक सौंपते हुए झारखंड के रांची तक पहुंचाने के लिए 50 हजार रुपये दिए थे। रांची से आगे बिहार तक ट्रक ले जाने के लिए कोई और ड्राइवर तैनात था।

एसएसपी सिंह के अनुसार, इससे पहले भी जो तीन मामले पकड़े गए थे, उनमें इसी पैटर्न पर तस्करी की जा रही थी। तस्करों के चालक बदलने के पीछे सिंडिकेट को पुलिस से सुरक्षित रखना है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ में सिंडिकेट के संबंध में अहम सुराग मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाएगा।