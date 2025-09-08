रायपुर में PDS अफसरों के कमिशन का खेल... नियम के खिलाफ जाकर एक संस्था को दे दी पांच-पांच दुकानें

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। विभाग के अफसरों ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2004 के नियमों को ताक पर रखकर राशन दुकानें बांट दीं। एक तरफ कुछ दुकानें चहेतों को बांट दी गई। वहीं, दूसरी ओर एक ही संस्था को अधिकतम 3 दुकान देने के नियम को भी तार-तार कर 5-5 दुकानें दे डाली हैं।

अधिकारियों ने कमीशन का खेल करने के लिए एक समिति को अधिकतम तीन दुकानों के नियम को ताक पर रखकर आधा दर्जन तक दुकानें दे डालीं। अधिकारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राजधानी में दो दर्जन राशन दुकानें बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के ही बांट दी। पूर्व के नियम को दरकिनार करने के कारण अब राज्य शासन ने बीते सप्ताह फिर तीन दुकानों से अधिक वाली समितियों से दुकानों का पुन: आवंटन का निर्देश दिया है।

एक ही कमरे में 14 सौ क्विंटल चावल का स्टॉक सरकार का नियम है कि लोगों को खाद्यान्न लेने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी सभी नियम कायदों को ताक में रखकर मनमानी कर रहे हैं। दलदल सिवनी में एक ही कमरे में तीन राशन दुकानें संचालित हो रही हैं। जिससे अलग-अलग वार्ड के लोगों को खाद्यान्न लेने कई किलोमीटर की दौड़ लागनी पड़ रही है। बता दें कि दुकान क्रमांक 441001253 में चावल स्टॉक 580.63, 441001254 में 282.28 और 441001059 में 600.02 क्विंटल चावल का स्टॉक किया गया है। करीब 200 वर्ग फिट के कमरे में तीन दुकानों का करीब 14 सौ क्विंटल चावल का स्टॉक रखा गया है। जो की संभव ही नहीं है।