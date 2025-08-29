रूसी तेल से भारत को उम्मीद से कम फायदा, सालाना आंकड़े कर देंगे हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस से कच्चा तेल आयात कर भारत को होने वाले फायदे को लेकर मीडिया में लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए की नई रिपोर्ट ने इन दावों को चुनौती दी है। रिपोर्ट के अनुसार, रियायती दरों पर रूस से तेल आयात करने से भारत को प्रति वर्ष केवल 2.5 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हो रहा है, जबकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह लाभ 10 से 25 अरब डॉलर तक होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे अन्य सीमित विकल्पों पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। यानी, भारत के लिए रूसी तेल का महत्व केवल छूट तक सीमित नहीं, बल्कि आपूर्ति की स्थिरता से भी जुड़ा है।