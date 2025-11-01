मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगे पुलिसकर्मी की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत

    रायपुर में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान आयोजित प्रधानमंत्री कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। मृतक आरक्षक कांकेर जिले में पदस्थ थे और फिलहाल रायपुर पुलिस लाइन में रिजर्व बल के तहत ड्यूटी कर रहे थे।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 01:13:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 01:17:26 PM (IST)
    प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगे पुलिसकर्मी की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत
    प्रधानमंत्री की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी की मौत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान फुलजेंस पन्ना (51) के रूप में हुई है, जो कांकेर जिले में पदस्थ थे और फिलहाल रायपुर पुलिस लाइन में रिजर्व बल के तहत ड्यूटी कर रहे थे।

    जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर उनकी ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथियों ने तत्काल उन्हें पुलिस लाइन स्थित अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर रामकृष्ण अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने करीब आधे घंटे तक उपचार किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।


    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रधान आरक्षक की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। शव को मेकाहारा अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद ही वास्तविक कारण का राजफाश हो सकेगा। कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- प्रेमिका को बुलाकर शारीरिक संबंध की इच्‍छा जताई, लड़की ने मना किया तो रेप करके नाले में फेंका

    बताया गया है कि फुलजेंस पन्ना लंबे समय से पुलिस विभाग में सेवा दे रहे थे और हाल ही में रायपुर में रिजर्व बल में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.