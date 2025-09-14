रायपुर Nude Party कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्लब के मालिक सहित सात गिरफ्तार

मेरी खबरें
    Raipur Nude Party: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित स्ट्रेंजर हाउस/पूल पार्टी को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से प्रचारित किए जा रहे इस इवेंट को आयोजित करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 05:38:33 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 05:38:33 PM (IST)
    1. रायपुर में प्रस्तावित पूल पार्टी का पुलिस ने बड़ा राजफाश किया
    2. इवेंट को आयोजित करने वाले सात आरोपी गिरफ्तार
    3. एंट्री के लिए कई युवाओं ने बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में प्रस्तावित स्ट्रेंजर हाउस/पूल पार्टी का पुलिस ने बड़ा राजफाश किया है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से प्रचारित किए जा रहे इस इवेंट को आयोजित करने वाले सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

    सोशल मीडिया से मिली जानकारी

    13 सितम्बर को पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली कि APARICHIT CLUB PRESENT RAIPUR'S BIGGEST STRANGERS HOUSE/POOL PARTY के नाम से 21 सितम्बर को शाम 4 बजे से देर रात तक वीआईपी रोड स्थित किसी फार्म हाउस या क्लब में पार्टी आयोजित की जाएगी। इस पार्टी को लेकर इंस्टाग्राम पर अपरिचित क्लब नाम से पेज बनाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था।

    सूचना मिलते ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज किया। इसमें धारा 4 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, धारा 67 आईटी एक्ट एवं धारा 79 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

    साइबर टीम ने किया तकनीकी विश्लेषण

    वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर साइबर विंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टल पर वायरल हो रहे पोस्टर व मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में आयोजन से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपित और उनकी भूमिका

    संतोष जेवानी और अजय महापात्रा इवेंट आयोजक।

    संतोष गुप्ता भाठागांव स्थित एसएस फार्म हाउस का मालिक, जिसने पार्टी के लिए जगह उपलब्ध कराई।

    अवनीश गंगवानी What is Raipur नाम से सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रचार करता था।

    जेम्स बेक हाईपर क्लब का मालिक, जिसने दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार यादव के साथ मिलकर पार्टी का प्रमोशन किया।

    दीपक सिंह और देवेंद्र कुमार यादव क्लब से जुड़े प्रमोटर, जो आयोजन को बढ़ावा दे रहे थे।

    बैंक ट्रांजेक्शन पर भी जांच

    पुलिस ने बताया कि इस इवेंट में प्रवेश के लिए कई युवाओं ने बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की थी। ऐसे सभी खातों और लेन-देन की जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह आयोजन अश्लील गतिविधियों और अवैध पार्टी को बढ़ावा देने की कोशिश थी, जिस पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

    अधिकारियों ने दी चेतावनी

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में इस तरह की अवैध पार्टियों या आयोजनों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई युवाओं को भटकाने वाले आयोजकों के खिलाफ एक बड़ा संदेश है।

    गिरफ्तार सभी आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस आगे भी इस प्रकरण से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

