कक्षा एक की छात्रा को पीटा, कमरे में ले जाकर की अश्लील हरकत... अलीगढ़ में चौकीदार के लड़के की काली करतूत

अलीगढ, ब्यूरो। अलीगढ़ के एक कन्या इंटर कॉलेज में चौकीदार के बेटे की गलत हरकत काफी वायरल हो रही है, जहां वह छात्रा का मुंह दबाकर उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। वह यहीं नहीं रुका। छात्रा ने जब अश्लील हरकत का विरोध किया तो उसको पीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ, जहां परिजनों ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद स्कूल में पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

क्या है पूरा मामला? दरअसल शुक्रवार को जब छात्रा स्कूल पहुंची तो वहां चौकीदार का बेटा गोलू आ गया। उसने कक्षा एक की छात्रा का गलत नीयत से मुंह दबाया और उसे स्कूल के एक खाली कमरे में ले गया। उसने उसके साथ अश्लील हरकत की। जब मासूम छात्रा ने उसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। बाद में छात्रा ने यह पूरा मामला अपने घर पर बताया, जिससे उसके परिजन भड़क गए। परिजन अगले ही दिन स्कूल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ।