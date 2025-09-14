मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कक्षा एक की छात्रा को पीटा, कमरे में ले जाकर की अश्लील हरकत... अलीगढ़ में चौकीदार के लड़के की काली करतूत

    Child Abuse Case: अलीगढ़ के एक कन्या इंटर कॉलेज में चौकीदार के बेटे की गलत हरकत काफी वायरल हो रही है, जहां वह छात्रा का मुंह दबाकर उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। इससे लड़की के परिजन भड़क गए और उन्होंने थाने में जाकर स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायत कर दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 03:09:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 03:17:15 PM (IST)
    कक्षा एक की छात्रा को पीटा, कमरे में ले जाकर की अश्लील हरकत... अलीगढ़ में चौकीदार के लड़के की काली करतूत
    स्कूल में चौकीदार के लड़की की काली करतूत (सांकेतिक तस्वीर)

    अलीगढ, ब्यूरो। अलीगढ़ के एक कन्या इंटर कॉलेज में चौकीदार के बेटे की गलत हरकत काफी वायरल हो रही है, जहां वह छात्रा का मुंह दबाकर उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की। वह यहीं नहीं रुका। छात्रा ने जब अश्लील हरकत का विरोध किया तो उसको पीटा गया और कपड़े तक फाड़ दिए गए। इसके बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ, जहां परिजनों ने प्रबंधक व प्रधानाचार्य पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद स्कूल में पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल शुक्रवार को जब छात्रा स्कूल पहुंची तो वहां चौकीदार का बेटा गोलू आ गया। उसने कक्षा एक की छात्रा का गलत नीयत से मुंह दबाया और उसे स्कूल के एक खाली कमरे में ले गया। उसने उसके साथ अश्लील हरकत की। जब मासूम छात्रा ने उसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। बाद में छात्रा ने यह पूरा मामला अपने घर पर बताया, जिससे उसके परिजन भड़क गए। परिजन अगले ही दिन स्कूल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ।

    यह भी पढ़ें- Delhi Crime: कैब ड्राइवर की घिनौनी हरकत, छात्रा के सामने किया अश्लील काम; महिला सुरक्षा पर फिर सवाल

    स्कूल के प्रबंधक का बयान आया सामने

    इस मामले पर स्कूल के प्रबंधक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़का मानसिक रूप से बीमार है और वह कभी-कभी अपने पिता से मिलने व खाना देने स्कूल आ जाता है। प्रबंधक ने आगे बताया कि शुक्रवार को वह स्कूल परिसर में खाना बना रहा था, जहां कुछ बच्चों ने कंकड़ फेंक दिए। इसने बाद उसने छात्रा को चांटा मार दिया। यह स्कूल को बदनाम करने की साजिश है। थाने में केस पहुंचने के बाद एसएचओ एसपी सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.