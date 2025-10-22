Raipur में पुलिस ही निकली चोर... कारोबारी की कार से चुराए 2 लाख रुपये, पांच पुलिसकर्मी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) टीम पर गंभीर आरोप लगा है। चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ पांच पुलिसकर्मियों ने उनकी कार से दो लाख रुपये चोरी कर लिए। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने सभी पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं चोरी का मामला भी दर्ज किया जाएगा।

संदिग्ध कार की तलाश में पहुंची थी टीम जानकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर की रात रायपुर क्राइम ब्रांच को एक संदिग्ध कार की सूचना मिली थी। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम कुम्हारी के रास्ते दुर्ग तक पहुंची। बताया गया कि टीम जब संदिग्ध वाहन की तलाश कर रही थी, उसी दौरान वह वाहन पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के विद्युत नगर इलाके में पहुंच गई।