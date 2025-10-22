Raipur में पुलिस ही निकली चोर... कारोबारी की कार से चुराए 2 लाख रुपये, पांच पुलिसकर्मी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) टीम पर गंभीर आरोप लगा है। चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ पांच पुलिसकर्मियों ने उनकी कार से दो लाख रुपये चोरी कर लिए। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने सभी पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं चोरी का मामला भी दर्ज किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर की रात रायपुर क्राइम ब्रांच को एक संदिग्ध कार की सूचना मिली थी। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम कुम्हारी के रास्ते दुर्ग तक पहुंची। बताया गया कि टीम जब संदिग्ध वाहन की तलाश कर रही थी, उसी दौरान वह वाहन पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के विद्युत नगर इलाके में पहुंच गई।
दुर्ग निवासी शो-रूम कारोबारी मयंक गोस्वामी ने अपनी शिकायत में बताया कि वे विद्युत नगर, दुर्ग में रहते हैं और धमतरी में बुलेट शोरूम संचालित करते हैं। 18 अक्टूबर की रात वे धमतरी से अपने घर लौटे ही थे कि पीछे से रायपुर क्राइम ब्रांच की गाड़ी उनके घर पहुंची। टीम ने बिना किसी जानकारी या नोटिस के उनकी कार की तलाशी शुरू कर दी।
कारोबारी ने बताया कि तलाशी के दौरान टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने उनकी कार में रखे दो लाख रुपये निकाल लिए। जांच के बाद जब रकम गायब पाई गई तो उन्होंने दुकान और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चेकिंग के दौरान टीम के कुछ सदस्य कार में कुछ निकालते नजर आ रहे हैं।
पीड़ित कारोबारी ने यह सीसीटीवी फुटेज दुर्ग पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने पूरी घटना की शिकायत दुर्ग एसएसपी से की। दुर्ग पुलिस ने मामले का प्रतिवेदन रायपुर एसएसपी को भेजा, जिसके बाद रायपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।
मामले में रायपुर एसएसपी ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ आरक्षक प्रशांत शुक्ला, धनंजय गोस्वामी, प्रमोद वट्टी, अमित करिया और वीरेंद्र भार्गव को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है जो पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।