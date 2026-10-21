CGPSC में एक महीने से अध्यक्ष का पद खाली, नवंबर तक परीक्षाएं और इंटरव्यू टले

संदीप तिवारी, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में अध्यक्ष पद एक महीने से खाली है। नेतृत्व न होने से भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों पर असर पड़ा है। आयोग ने नवंबर तक प्रस्तावित सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार स्थगित कर शासन को इसकी आधिकारिक सूचना भेजी है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से आयोग के अहम फैसले लंबित हैं और भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही।

इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक लाख युवाओं को भर्ती देने और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की भाजपा की ‘मोदी की गारंटी’ पूरी नहीं हुई। भाजपा ने पलटवार कर कहा कि सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार कर अपनों को नौकरी देने वालों को इस मुद्दे पर राजनीति करने में शर्म नहीं आती है।

कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं दी बतादें कि पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य आठ सितंबर को पद से मुक्त हुई थीं। इसके बाद से अध्यक्ष पद रिक्त है। एक महीने से अधिक समय बीतने पर भी सरकार ने नए अध्यक्ष का नाम तय नहीं किया और न ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार, साक्षात्कार से जुड़े नीतिगत फैसले अध्यक्ष स्तर पर लिए जाते हैं। नेतृत्व के अभाव में ये निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इसका असर वर्ष 2025 की राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों पर पड़ा है। उनके साक्षात्कार 23 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच होने थे, लेकिन प्रक्रिया रोक दी गई। नई तारीखों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग के 40 पदों की परीक्षा भी टाल दी गई है।