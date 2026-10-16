राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का बस्तर आगमन गौरव का अवसर, मुरिया दरबार में होंगी शामिलः मुख्यमंत्री साय

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व में बस्तर के मांझी-चालकी प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से बस्तर आने का आग्रह किया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। उनका 22 एवं 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास प्रस्तावित है।

23 अक्टूबर को वे जगदलपुर जाएंगी और वहां मुरिया दरबार में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का बस्तर आगमन हम सभी के लिए प्रसन्नता और गौरव का अवसर है। हमारा प्रयास, नक्सली हिंसा से प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता मिले मुख्यमंत्री साय ने नक्सली हिंसा से प्रभावित एवं अन्य दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दंतेवाड़ा में आयोजित शिविर को संबोधित किया है।