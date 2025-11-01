मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ रजत राज्योत्सव का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14,260 करोड़ की इन परियोजनाओं का होगा शुभारंभ

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाओं की शुभारंभ करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भी शुूभारंभ होगा।

    By Sandeep Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 08:39:22 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 09:40:39 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ रजत राज्योत्सव का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14,260 करोड़ की इन परियोजनाओं का होगा शुभारंभ
    प्रधानमंत्री करेंगे छत्तीसगढ़ रजत राज्योत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन

    HighLights

    1. नौ जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता ब्लाक का उद्घाटन
    2. विधानसभा भवन और वीर नारायण सिंह स्मारक का करेंगे उद्घाटन
    3. चार मेडिकल, एक आयुर्वेद समेत पांच कालेज की रखेंगे आधारशिला

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवंबर को नवा रायपुर में आयोजित पांच दिवसीय ‘छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव’ का आगाज करेंगे। इसी के साथ मोदी सड़क, उद्योग, ऊर्जा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे।

    दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस समारोह में वे राज्यभर में फैली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पांच नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों (मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गीदम और बिलासपुर आयुर्वेद कॉलेज) की आधारशिला रखेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि होगी।


    औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वे जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव जिलों में स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों और नवा रायपुर में फार्मा पार्क की नींव रखेंगे, जिससे रोजगार सृजन और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3.51 लाख घरों का गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही तीन लाख लाभार्थियों को 1,200 करोड़ रुपये की अगली किस्त का वितरण भी करेंगे। नौ जिलों में 12 नए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता ब्लाक का उद्घाटन भी किया जाएगा। मोदी रायपुर में छह घंटे से अधिक समय तक रहेंगे।

    सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाएं

    प्रधानमंत्री पत्थलगांव–कुनकुरी–झारखंड सीमा तक चार लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की आधारशिला रखेंगे, जिसे 3,150 करोड़ रुपये की लागत से एनएचएआइ द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाएगा। यह राजमार्ग छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा को जोड़ते हुए क्षेत्रीय व्यापार और औद्योगिक संपर्क को मजबूती देगा।

    इसके अलावा प्रधानमंत्री नारायणपुर–कस्तूरमेटा–कुतुल–नीलांगुर–महाराष्ट्र सीमा तक एनएच-130डी के निर्माण कार्य और देवभोग–ओडिशा सीमा मार्ग (एनएच-130सी) के उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क और पहुंच बेहतर होगी।

    ऊर्जा, गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र में नई दिशा

    प्रधानमंत्री 3,750 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना के तहत 1,860 करोड़ रुपये के कार्य, नौ नए बिजली सबस्टेशन, और कांकेर व बलौदाबाजार में नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं शामिल हैं।

    इसके साथ ही प्रधानमंत्री 1,950 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 489 किमी लंबी नागपुर–झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। रायपुर में एचपीसीएल का 460 करोड़ रुपये का नया पेट्रोलियम डिपो भी प्रधानमंत्री उद्घाटित करेंगे, जिसकी 54,000 किलोलीटर की भंडारण क्षमता राज्य और पड़ोसी राज्यों के लिए ईंधन आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी।

    ‘दिल की बात’ से होगी शुरुआत

    प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह लगभग 10 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल से शुरू होगा, जहां वे ‘दिल की बात’ कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोगों से स्वस्थ हुए बच्चों से बातचीत करेंगे। ‘जीवन का उपहार’ नामक इस आयोजन में प्रधानमंत्री उन 2,500 बच्चों से संवाद करेंगे, जिनका इलाज इसी अस्पताल में निश्शुल्क किया गया है।

    आध्यात्मिक केंद्र ‘शांति शिखर’ का उद्घाटन

    प्रधानमंत्री सुबह 10:45 बजे ब्रह्माकुमारी संगठन के ‘शांति शिखर’ का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र नवा रायपुर में निर्मित एक आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षा और ध्यान का संस्थान है, जो शांति, मूल्य शिक्षा और योग साधना को प्रोत्साहित करेगा।

    विधानसभा भवन और अटलजी की प्रतिमा का अनावरण

    प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:45 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और वहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह भवन ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा पर आधारित है, जिसमें सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण अनुकूल डिज़ाइन अपनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनता को भी संबोधित करेंगे।

    वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ

    दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यह संग्रहालय जनजातीय समुदायों के बलिदान, शौर्य और देशभक्ति की विरासत को प्रदर्शित करेगा। इस मौके पर वे संग्रहालय पोर्टल और ई-बुक ‘आदि शौर्य’ का भी शुभारंभ करेंगे तथा वीर नारायण सिंह की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

