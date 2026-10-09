रायपुर निगम की समीक्षा में प्रमुख सचिव का एक्शन: PM आवास पर गोलमोल जवाब से नाराज हुए सोनमणि बोरा, दो इंजीनियरों को शो-कॉज नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर गोलमोल जवाब देने और विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने नाराजगी जताई। रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जोन आठ की आयुक्त राजेश्वरी पटेल से योजना की प्रगति की जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की।

वहीं जेम पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में देरी और नगरोत्थान योजना के कार्यों की धीमी गति पर प्रभारी कार्यपालन अभियंता योगेश कड़ू और अधीक्षण अभियंता इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास निर्माण में गुणवत्ता से समझौता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।