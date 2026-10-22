छत्तीसगढ़ में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्लाट बेचने वाले सालासार विहार के प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भूखंड एवं आवास खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में प्राधिकरण ने रायपुर जिले के आरंग स्थित 'सालासार विहार' परियोजना में बिना रेरा पंजीयन के भूखंडों की बिक्री करने के मामले में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता केएल सोनी, पर 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।