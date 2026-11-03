रायपुर में 10 साल बाद संपत्तियों की मैपिंग, आधुनिक लिडार तकनीक से होगा सर्वे, 360 कैफे-दुकानों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में संपत्तियों का आखिरी जीआईएस सर्वे करीब दस साल पहले हुआ था। इस बीच शहर का विस्तार हुआ, नए निर्माण हुए और कई रिहायशी मकानों का उपयोग बदलकर व्यावसायिक कर दिया गया। अब नगर निगम आधुनिक लिडार तकनीक से शहर की संपत्तियों की मैपिंग कराने जा रहा है। इससे भवनों के वास्तविक उपयोग और स्वीकृत उपयोग के बीच अंतर सामने आएगा।

सर्वे के आधार पर दूसरे चरण में कार्रवाई की जाएगी सर्वे के आधार पर दूसरे चरण में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निगम ने रिहायशी मकानों में कैफे, रेस्टोरेंट और दुकानें संचालित करने वाली 360 संपत्तियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद भी कारोबार बंद नहीं करने वालों पर सीलबंदी की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रोहिणीपुरम के गोल चौक के पास झा कोचिंग के नजदीक स्थित हेवन कैफे को सील कर दिया गया।