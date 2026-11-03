रायपुर और नवा रायपुर में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी की रहेगी छुट्टी, गोवर्धन पूजा के कारण बदली तारीख

डिजिटल डेस्क, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर में स्थित सरकारी दफ्तरों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, अब 20 नवंबर (शुक्रवार) को देवउठनी एकादशी के मौके पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। पहले यह छुट्टी किसी और दिन तय थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया है।

गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश के कारण हुआ बदलाव गौरतलब है कि इससे पहले राज्य शासन ने 9 नवंबर (सोमवार) को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की थी। लेकिन, बाद में शासन ने गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया। एक ही दिन दो तरह के अवकाश की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने 9 नवंबर के स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए इसे 20 नवंबर को शिफ्ट कर दिया है।