अब सिर्फ 20 रुपये में हो सकेगी सिकलसेल की जांच, PRSU के शोधकर्ता ने बनाया Portable Kit का मॉडल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता अरुण पटेल ने सिकल सेल एनीमिया का पता लगाने के लिए एक किफायती, पोर्टेबल किट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। उन्होंने माइक्रोफ्लुइडिक-आधारित, पोर्टेबल डिवाइस बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसकी मदद से, 20 रुपये में सिकल सेल की जांच करना संभव हो सकता है।

यह समाधान ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बहुत कम लागत पर जांच को संभव करेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी। वर्तमान में, सिकल सेल एनीमिया का निदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण सटीक हैं लेकिन महंगे, धीमे और इसके लिए उन्नत प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर निदान में देरी होती है या यह संभव ही नहीं हो पाता है।