    सावधान! रायपुर-बिलासपुर रेलखंड पर 11 और 12 जनवरी को नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, घर से निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

    रायपुर रेल मंडल के हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते 11 और 12 जनवरी को रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रोड अंडर ब्रिज ...और पढ़ें

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 11:46:18 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 11:46:18 AM (IST)
    सावधान! रायपुर-बिलासपुर रेलखंड पर 11 और 12 जनवरी को नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, घर से निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट
    11 और 12 जनवरी को नहीं चलेंगी ये ट्रेनें

    HighLights

    1. हथबंद–तिल्दा सेक्शन में निर्माण कार्य
    2. 11-12 जनवरी को आठ ट्रेनें रद्द
    3. 20 हजार से अधिक यात्री प्रभावित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर रेल मंडल के हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते 11 और 12 जनवरी को रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रोड अंडर ब्रिज निर्माण के तहत गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य के कारण इस व्यस्त रेलखंड में ट्रेनों की आवाजाही सीमित की जा रही है। इसके चलते आठ मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि दो ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा। इससे रोजाना सफर करने वाले 20 हजार से अधिक यात्री प्रभावित होंगे।

    हथबंद–तिल्दा नेवरा के बीच लेवल क्रासिंग क्रमांक 394 के पास होने वाले कार्य से रायपुर–बिलासपुर रेल मार्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा। यह मार्ग नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और ग्रामीण यात्रियों के लिए प्रमुख साधन है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को बसों और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ेगा।


    Indian Railways से मिली जानकारी के अनुसार-

    11 जनवरी को ये ट्रेनें रद्द रहेंगी

    68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू

    68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू

    68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू

    68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू

    58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर

    58205 रायपुर–इतवारी पैसेंजर

    12 जनवरी को ये ट्रेनें रद्द रहेंगी

    58206 इतवारी–रायपुर पैसेंजर

    58202 रायपुर–बिलासपुर मेमू

    इसके अलावा 11 जनवरी को 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू बिलासपुर तक ही चलेगी, जबकि 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू बिलासपुर से रवाना होगी। इससे गोंदिया-बिलासपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी होगी।

