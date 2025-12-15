रेलवे कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को मिलेगा नया पहचान पत्र, क्यूआर कोड सहित ये सुविधाएं होंगी मौजूद

मेरी खबरें
    By Satish Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 04:21:04 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 04:21:04 PM (IST)
    रेलवे कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को मिलेगा नया पहचान पत्र

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र मिलेगा। यह व्यवस्था देशभर में लागू की जा रही है। रेलवे बोर्ड का इससे संबंधित आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को प्राप्त हो गया है, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोन को इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। नए पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होंगे, जिससे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया आसान और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।


    रेलवे जोन के अधिकारियों के अनुसार, नियमित रेलकर्मियों के लिए पीले रंग का पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जबकि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नारंगी रंग का कार्ड दिया जाएगा। यह पहचान पत्र न केवल कर्मचारी की पहचान का प्रमाण होगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकृत दस्तावेज भी माना जाएगा।

    सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद

    रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों की पहचान और सुरक्षा को मजबूत करना है। साथ ही कार्यालयों में प्रवेश व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से कर्मचारियों का रिकार्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा, जिससे रिकार्ड प्रबंधन में भी सहूलियत होगी।

    इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से कार्यालय में सुगम प्रवेश मिलेगा और सभी जोनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों की सुविधा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

