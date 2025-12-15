रेलवे कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को मिलेगा नया पहचान पत्र, क्यूआर कोड सहित ये सुविधाएं होंगी मौजूद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अब क्यूआर कोड आधारित नया पहचान पत्र मिलेगा। यह व्यवस्था देशभर में लागू की जा रही है। रेलवे बोर्ड का इससे संबंधित आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को प्राप्त हो गया है, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोन को इस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। नए पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होंगे, जिससे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। इससे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया आसान और अधिक सुरक्षित हो जाएगी।