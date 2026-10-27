रेलवे की पहल से अब जनरल कोच में भी मिलेगी एसी और स्लीपर जैसी साफ-सफाई, AI वॉर रूम से निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए पहल की जा रही है। रेलवे बोर्ड के 52 सप्ताह में 52 सुधार एजेंडे के तहत उन्नत आन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा नीति ‘बेटर आन-बोर्ड सर्विसेज’ लागू कर दी गई है। इसके तहत अब लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल (अनारक्षित) कोचों में भी एसी और स्लीपर की तर्ज पर नियमित और निरंतर साफ-सफाई की जाएगी।

प्रारंभिक चरण में बिलासपुर व रायपुर मंडलों की तीन प्रमुख और अधिक यात्री भार वाली ट्रेनों का चयन किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर-अमृतसर-बिलासपुर, हमसफर एक्सप्रेस दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग, सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्ग-एमसीटीएम उधमपुर-दुर्ग शामिल किया गया है। नई व्यवस्था से ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से गंतव्य तक कोच, प्रवेश द्वार, वेस्टिब्यूल और कूड़ेदानों की लगातार सफाई होगी।