रायपुर: सस्ती हुईं कैंसर की 137 दवाएं, ज्यादा दाम वसूलने पर इस नंबर पर करें शिकायत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतों में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (टीएमआर) लागू किया है। इसके तहत नई अधिकतम खुदरा कीमतें (एमआरपी) नौ नवंबर से लागू हो गई हैं।

नई दरों का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए राज्य औषधि मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (सीजीपीएमआरयू) ने दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। उन्हें संशोधित कीमतों का पालन करने और दवाओं की नई मूल्य सूची प्रदर्शित करने को कहा गया है। निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।