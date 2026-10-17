छत्तीसगढ़ के स्कूल विभाग में फर्जी तबादला, रायपुर समेत 15 जिलों के डीईओ तलब; शुरू हुई जांच

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी स्थानांतरण आदेश जारी होने का मामला सामने आया है। छह अगस्त 2026 के आदेश के जरिए 19 शिक्षक-व्याख्याताओं का तबादला किया गया। संबंधित जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) ने इस आदेश के आधार पर नियुक्तियां भी दे दीं।

इस मामले में रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, दुर्ग, बेमेतरा, बस्तर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बलरामपुर-रामानुजगंज, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, कबीरधाम, धमतरी, सरगुजा और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के डीईओ से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने पत्र जारी कर जरूरी जानकारी और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फर्जी आदेश के पीछे लेन-देन की भी आशंका है, इसलिए जिनका फर्जी तबादला आदेश में नाम है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है उनसे भी जवाब-तलब किया जाएगा।