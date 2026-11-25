नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कस्टम मिलिंग के तहत बस्तर जिले के लिए चावल जमा करने में हीला-हवाली बरतने वाले राजधानी के राइस मिलर्स पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निर्धारित समय-सीमा बीतने के बावजूद चावल जमा नहीं करने पर पहले 34 राइस मिलों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया था। इसके बाद जांच की कड़ी में आरंग विकासखंड के मंदिर हसौद स्थित कमल राइस मिल में गंभीर अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने 24 नवंबर को मिल को सील कर दिया है।

कमल राइस मिल पर था 5,526 क्विंटल चावल बकाया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मंदिर हसौद की कमल राइस मिल पर कुल 5,526.90 क्विंटल चावल जमा करना शेष था। इसमें स्टेट पूल का 4,783.11 क्विंटल और सेंट्रल पूल का 743.79 क्विंटल चावल शामिल है। टीम द्वारा मौके पर की गई जांच में स्टॉक और दस्तावेजों में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद मिल को सील करने की कार्रवाई की गई। पूरे जिले की बात करें, तो रायपुर के मिलर्स पर बस्तर के लिए कुल 66,207.19 क्विंटल चावल बकाया है, जिसमें 11,221.68 क्विंटल स्टेट पूल तथा 54,985.52 क्विंटल सेंट्रल पूल का चावल है।