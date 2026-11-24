नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जिस चावल को गरीब परिवारों की थाली तक पहुंचाने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, सरकारी गोदामों में उसकी गुणवत्ता का हाल चौंकाने वाला है। केंद्र सरकार की टीम ने 19 मार्च से 4 अप्रैल 2024 के बीच प्रदेश के 18 गोदामों की जांच की, तो चावल के 118 नमूनों में से 72 अस्वीकृति सीमा (BRL) से भी खराब निकले। यानी हर 10 में से 6 नमूने तय मानकों पर फेल हो गए। इसका सीधा मतलब है कि राशन दुकानों में बांटा गया 60 प्रतिशत चावल घटिया था।

गोदामों में खेल सिर्फ खराब चावल तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग-अलग मिलरों का चावल एक ही स्टैक (ढेर) में मिलाकर रख दिया गया, ताकि घटिया चावल देने वाले मिलर की पहचान न हो सके। पुरानी बोरियों से स्टॉक की रिसाइक्लिंग की आशंका मिली, गुणवत्ता के रजिस्टर गायब थे और नमी मापने के मीटर बिना जांच (कैलिब्रेशन) के इस्तेमाल हो रहे थे। केंद्र ने 9 मई 2024 को रिपोर्ट भेजी और राज्य शासन ने अगले दिन सुधार के निर्देश दिए, लेकिन ढाई साल बाद भी कार्रवाई का हिसाब सामने नहीं है।

घटिया चावल देने वाले मिलरों की पहचान ही छिपा दी नियम के मुताबिक, हर मिलर का चावल अलग-अलग स्टैक में रखना जरूरी है, ताकि सैंपल फेल होने पर संबंधित मिलर को पकड़ा जा सके। लेकिन गोदामों में इस नियम की धज्जियां उड़ाई गईं। मनेंद्रगढ़ के स्टैक 40/3 और 40/2 में पोषक (फोर्टिफाइड) और सामान्य चावल आपस में मिला हुआ था। एक ही मिल का स्टॉक तीन अलग-अलग जगह बिखरा मिला। जांच टीम ने माना कि यह मिलावट जानबूझकर की गई, ताकि खराब चावल देने वाले मिलरों की पहचान छिप सके। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में अवैध भंडारण पर एक्शन, 34,303 क्विंटल धान-चावल किया जब्त पुरानी बोरियों से रिसाइक्लिंग की आशंका, रिजेक्ट चावल भी नहीं हटा गोदामों में पुरानी बोरियां मिली हैं, जिससे आशंका है कि पुराने स्टॉक को दोबारा पैक कर खपाया (रिसाइक्लिंग) गया। टीम ने इसके पीछे शामिल मिलरों और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर जांच करने को कहा है। इसके अलावा बेलकोटा, सीतापुर और बिश्रामपुर के गोदामों में रिजेक्ट चावल उठाए बिना ही मिलरों से नया स्टॉक जमा कर लिया गया। यही नहीं, मिलरों से गोदाम में सामान रखने का किराया (भंडारण शुल्क) भी नहीं वसूला गया।