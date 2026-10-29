रायपुर में जमीन के नाम पर 51 लाख की ठगी, विवादित प्लॉट को खुद का बताकर किया सौदा, आरोपी पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : मोवा इलाके में जमीन का मालिक बने बिना उसे बेचने का सौदा कर 51 लाख रुपये ले लिए गए। शिकायतकर्ता सचिन सिंह सलूजा का आरोप है कि वैष्णव तांडी ने खुद को जमीन का मालिक बताकर उसके साथ विक्रय इकरारनामा किया और अलग-अलग समय पर अग्रिम राशि के रूप में 51 लाख रुपये ले लिए। बाद में पता चला कि संबंधित जमीन का स्वामित्व वैष्णव के पास नहीं है और जमीन को लेकर पहले से न्यायालय में विवाद चल रहा है। शिकायत की जांच के बाद पंडरी थाने अपराध दर्ज किया गया है।