रायपुर में दर्दनाक हादसा, कराटे क्लास से लौट रहीं मां-बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के वीआइपी चौक पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मां-बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल नौ साल की बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में टेमरी गांव निवासी गंगा साहू (35) और उनकी बेटी रितिका साहू (9) की जान चली गई। सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रक की टक्कर से गई जान

जानकारी के अनुसार, गंगा साहू अपनी बेटी रितिका के साथ स्कूटी से रायपुर शहर की ओर आ रही थीं। इसी दौरान वीआइपी चौक पर ट्रक से टक्कर के बाद मां-बेटी सड़क पर गिर गईं और ट्रक की चपेट में आ गईं। हादसा इतना गंभीर था कि गंगा साहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, रितिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से संबंधित जानकारी जुटाई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद चौक पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।