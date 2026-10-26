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रायपुर में दर्दनाक हादसा, कराटे क्लास से लौट रहीं मां-बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत

रायपुर के वीआईपी चौक पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

By Akhil Kumar SharmaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 07:37:10 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 07:37:10 AM (IST)
रायपुर में दर्दनाक हादसा, कराटे क्लास से लौट रहीं मां-बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत
रायपुर में दर्दनाक हादसा। (नईदुनिया)

HighLights

  1. रायपुर के वीआईपी चौक पर भीषण सड़क हादसा।
  2. तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मां-बेटी को रौंदा।
  3. हादसे में मां गंगा साहू की मौके पर मौत।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के वीआइपी चौक पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार मां-बेटी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल नौ साल की बेटी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे में टेमरी गांव निवासी गंगा साहू (35) और उनकी बेटी रितिका साहू (9) की जान चली गई। सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।


ट्रक की टक्कर से गई जान

जानकारी के अनुसार, गंगा साहू अपनी बेटी रितिका के साथ स्कूटी से रायपुर शहर की ओर आ रही थीं। इसी दौरान वीआइपी चौक पर ट्रक से टक्कर के बाद मां-बेटी सड़क पर गिर गईं और ट्रक की चपेट में आ गईं। हादसा इतना गंभीर था कि गंगा साहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, रितिका गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल उपचार के लिए आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से संबंधित जानकारी जुटाई। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद चौक पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

वीआइपी रोड पर पहले भी हो चुके हैं हादसे

वीआइपी रोड और आसपास के क्षेत्र में सड़क हादसों का मामला पहले भी सामने आता रहा है।

  • एक जनवरी को बोलेरो ने कार और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी थी। हादसे में ई-रिक्शा चालक का पैर कटकर अलग हो गया था।

  • 5 अप्रैल को उद्योग भवन के पास ट्रक की टक्कर से पैदल जा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

  • 28 अप्रैल को वीआइपी रोड पर थार पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें पांच युवक घायल हुए थे।

  • 9 अक्टूबर को तेलीबांधा ओवरब्रिज के नीचे ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई थी।

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