नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता लगभग तीन गुना बढ़ाने के साथ यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में व्यापक बदलाव की तैयारी है। एयरपोर्ट के नए डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ ने पहली पत्रकार वार्ता में विस्तार योजना साझा करते हुए कहा कि बढ़ती हवाई यातायात मांग के अनुरूप एयरपोर्ट के हर हिस्से की क्षमता समानांतर रूप से बढ़ाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभी एकमात्र रनवे से प्रति घंटे 12 विमानों की आवाजाही हो पाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की योजना के तहत पैरेलल टैक्सी ट्रैक, रैपिड एग्जिट टैक्सी-वे और अतिरिक्त एप्रन बनने से पहले चरण में प्रति घंटे 24 तथा दूसरे चरण में करीब 35 विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी। वहीं कैट-II अप्रोच सिस्टम लागू होने पर कोहरे में 300 मीटर दृश्यता (वर्तमान में 550 मीटर) पर भी विमान उतर सकेंगे।