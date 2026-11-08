रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। स्वच्छता के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के तीन शहरों को देश स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को चुना गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है।

विज्ञान भवन में होगा समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 नवंबर को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। इस उपलब्धि के पीछे सफाई कर्मचारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों और शहरवासियों की साझा भागीदारी को अहम माना गया है।