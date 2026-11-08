रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। स्वच्छता के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के तीन शहरों को देश स्तर पर पहचान मिलने जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा को चुना गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 नवंबर को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों शहरों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे। इस उपलब्धि के पीछे सफाई कर्मचारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों और शहरवासियों की साझा भागीदारी को अहम माना गया है।
पुरस्कार ग्रहण करने के लिए प्रत्येक शहर से चार प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाया जाएगा। मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिनिधिमंडल में सफाई मित्रों, स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और अभियंताओं को जगह दी जाए। इस तरह मैदान में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय मंच पर सम्मान का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों शहरों के चयन पर प्रसन्नता जताते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन सफाई मित्रों की मेहनत का प्रतिफल है, जो हर दिन शहरों को साफ रखने में जुटे रहते हैं। साय ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के सभी शहरों में सफाई की बेहतर व्यवस्था हो और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसे उत्साहवर्धक बताते हुए कहा कि यह स्थानीय निकायों की सक्रियता, सफाई कर्मियों के परिश्रम और नागरिकों के सहयोग का परिणाम है। उनका कहना था कि स्वच्छता को सिर्फ सर्वेक्षण या किसी खास अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे शहरों की रोजमर्रा की कार्यशैली और लोगों की जीवनशैली में उतारना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन तीन शहरों की सफलता प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी।
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केंद्र सरकार के इस सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की थीम 'स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है, जिसका मकसद सफाई व्यवस्था में प्रशासन के साथ आम लोगों की सहभागिता को बढ़ाना है।