रायपुर की पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में, सीवर के अंदर पेयजल पाइपलाइन, पानी में मछली के मरने जैसी बदबू, कई घरों में बच्चे बीमार

सौरभ मिश्रा, नईदुनिया रायपुर। इंदौर में सीवरयुक्त पेयजल से हुई जनहानि की घटना के बाद रायपुर की पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। राजधानी की सेलटैक्स कॉलोनी, गायत्री नगर, पिंक सिटी और स्टील सिटी जैसे इलाकों में बीते एक माह से बदबूदार और गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। कई घरों में बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, जबकि लोग मजबूरी में कंटेनर का पानी खरीदकर पीने को विवश हैं।

पानी में मछली के मरने जैसी बदबू पिंक सिटी और गायत्री नगर की महिलाओं ने बताया कि नलों से आने वाले पानी में मछली के मरने जैसी बदबू आती है। पानी को उबालकर पीना पड़ रहा है, फिर भी परेशानी खत्म नहीं हुई। नहाने तक के लिए कंटेनर का पानी उपयोग करना पड़ रहा है।

रोजाना 250 से 300 रुपये पानी खरीदने में खर्च हो रहे हैं, जिससे महीने का खर्च आठ से 10 हजार रुपये तक पहुंच गया है। नगर निगम में लगातार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। टंकी जोन-9 में और इलाका जोन-3 में होने से समन्वय की कमी भी सामने आ रही है। प्रोफेसर कॉलोनी में भी यही हालात शहर की प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र में भी हालात अलग नहीं हैं। दंतेश्वरी चौक के पास नाली के भीतर से निकली पाइपलाइन के कारण सब्जी बाजार क्षेत्र में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, पानी की सप्लाई के दौरान नाली से बुलबुले उठते हैं और गंदा पानी नलों तक पहुंच जाता है। इसकी शिकायत नगर निगम में की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिस्टम की कमजोर कड़ी फिल्टर प्लांट में पानी शुद्ध होने के बाद टंकियों और वितरण लाइनों में नियमित जांच की पुख्ता व्यवस्था नहीं है। अमृत योजना के तहत सीवर और पेयजल लाइन एक ही समय में बिछने से कई जगह दोनों लाइनें पास-पास हैं। संकरी गलियों में इन्हें अलग करना बड़ी चुनौती बना हुआ है।