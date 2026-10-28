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रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, सांसद को भी आधे घंटे करना पड़ा इंतजार

ट्रेनों की लेटलतीफी और लचर व्यवस्था के चलते सांसद ज्योत्सना महंत को रायपुर स्टेशन पर खड़ा रहना पड़ा। रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर रूट पर ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं।

By Goswami SahuEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 10:10:57 AM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 10:10:57 AM (IST)
रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर रूट पर ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, सांसद को भी आधे घंटे करना पड़ा इंतजार
ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. ट्रेनों की भारी लेटलतीफी से यात्री और जनप्रतिनिधि परेशान।
  2. रायपुर स्टेशन पर कुर्सी न मिलने से सांसद ज्योत्सना महंत खड़ी रहीं।
  3. दुर्ग-उधमपुर सुपरफास्ट ट्रेन आधे घंटे की देरी से पहुंची।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : रेलवे के तमाम दावों के बावजूद ट्रेनों की लेटलतीफी और लचर संचालन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेनों के समय पर न चलने से आम यात्रियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंगलवार को कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत की यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और समय पालन के दावों की पोल खुल गई।

कोरबा सांसद रायपुर स्टेशन से पेंड्रारोड जाने के लिए पहुंची थीं। दोपहर 12:50 बजे वाली दुर्ग-उधमपुर सुपरफास्ट ट्रेन से उन्हें जाना था। सांसद ज्योत्सना तय समय से थोड़ा पहले 12:45 बजे ही प्लेटफार्म क्रमांक 5/6 पर पहुंच गई थीं। लेकिन वहां भारी भीड़ के कारण उनके बैठने के लिए एक भी कुर्सी उपलब्ध नहीं थी। ट्रेन निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से दोपहर 1:21 बजे स्टेशन पर आई। इस बीच काफी देर तक सांसद को प्लेटफार्म पर ही खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद किसी ने पास के फूड स्टाल वाले वेंडर से कुर्सी मंगवाकर उनके बैठने की व्यवस्था की।


रायपुर से दुर्ग 37 किमी के सफर में लग रहे दो से तीन घंटे

  • हालात यह है कि 37 किमी की रायपुर-दुर्ग की दूरी तय करने में ट्रेनों को दो घंटे या उससे अधिक समय लग रहा है। कम दूरी के बावजूद ट्रेनों के घंटों देरी से चलने और सुस्त रफ्तार से संचालन के कारण यात्रियों का दैनिक शेड्यूल पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।

  • सुबह साढ़े सात बजे रायपुर से छूटने वाली रायपुर दुर्ग मेमू का दुर्ग पहुंचने का समय 8.50 बजे है। इसके अनुसार लोकल गाड़ी में दुर्ग जाने में एक घंटा 20 मिनट लगना चाहिए। यही ट्रेन 20 अक्टूबर को 8.50 की जगह 10.24 बजे यानी एक घंटे 34 मिनट देरी से दुर्ग पहुंची। इसी तरह 22 को 10.19 बजे, 23 को 9.47 और 27 को 9.37 बजे दुर्ग पहुंची। यही हाल अन्य ट्रेनों का भी है।

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रायपुर से बिलासपुर का सफर भी बना सिरदर्द

रायपुर से बिलासुपर की दूरी 110 किमी है। दो घंटे के रास्ता है यहां पहुंचने में भी तीन से चार घंटे तक समय लग रहा है। यात्री अजय कौशिक ने बताया कि उसने रायपुर स्टेशन से दोपहर 2.50 बजे बिलासपुर जाने के लिए डोंगरगढ़ बिलासपुर के लिए टिकट लिया। ट्रेन 56 मिनट लेट यानी 3.56 बजे से पहुंची। वहीं बिलासपुर पहुंचते तक शाम 7.34 बज गए, जबकि इस गाड़ी के बिलासपुर आने का समय 5.45 बजे है। इस यात्रा में करीब साढ़े चार घंटे बर्बाद हो गए।

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