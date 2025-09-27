मेरी खबरें
    Raipur Plant Accident: उत्पादन और निर्माण एक साथ होना बना 6 मौतों का कारण, एजेंसियां करेंगी जांच

    रायपुर के सिलतरा औधोगिक क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भयानक हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उत्पादन और निर्माण एक साथ होने कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। अब कई विभाग हादसे की जांच करेंगे।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 10:30:59 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 10:48:00 AM (IST)
    उत्पादन और निर्माण एक साथ होना के कारण हुआ हादसा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: शुक्रवार दोपहर रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात के अंदर का नजारा किसी खौफनाक सपने जैसा था। दोपहर करीब तीन बजे अचानक जोरदार आवाज के साथ लोहे का भारी ढांचा गिर पड़ा। वहां मौजूद मजदूरों और अफसरों के बीच भगदड़ मच गई। चीख-पुकार सुनाई दी और कुछ ही पलों में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया।

    प्लांट के अंदर उसी समय उत्पादन का काम भी चल रहा था और बगल में दीवार निर्माण कार्य भी हो रहा था। कंपनी के प्रबंधन ने मशीनों को थोड़ी देर के लिए बंद किया और जांच के लिए मैनेजर समेत 10-12 लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन तभी तापमान नियंत्रित करने वाला गरम लोहे का विशाल ढांचा अचानक ढह गया।

    अंदर का माहौल

    हादसे के बाद प्लांट परिसर में हाहाकार मच गया। एक के बाद एक एंबुलेंस फैक्ट्री के अंदर जाने लगीं। गेट बंद कर दिए गए ताकि बाहर का कोई व्यक्ति भीतर न आ सके। प्रबंधन ने मीडिया और बाहरी लोगों को रोक दिया। यहां तक कि मोबाइल से एक भी फोटो बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। एएसपी लखन पटले खुद टीम के साथ प्लांट के अंदर पहुंचे। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया गया।

    अलग-अलग गेट से निकाले गए कर्मचारी

    घटना के बाद क्रांति सेना वहां पहुंच गई। हंमागा शुरू हो गया। इससे देखते हुए प्रबंधन की ओर से अंदर काम कर रहे सभी मजदूरों को समझाइस दी गई कि बाहर कोई किसी से बात न करे। अलग-अलग गेट से सभी को बाहर निकाला गया। प्लांट में उत्पान का काम भी बंद कर दिया गया।

    आठ घंटे चला रेस्क्यू

    जानकारी के अनुसार घटना लगभग तीन बजे की है। इसके बाद रेस्क्यू ओपरेशन शुरू किया गया। लगभग आठ घंटे तक रेस्क्यू आपरेशन के बाद घायलों को इलाज के लिए और मृतकों को पीएम के लिए भेजा गया।

    ये एजेंसी करेंगी जांच

    • गोदावरी इस्पात हादसे की जांच अब कई एजेंसियां करेंगी।

    • औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग यह देखेगा कि संयंत्र में कहीं सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं हुई।

    • श्रम विभाग और श्रम आयुक्त भी मजदूरों की सुरक्षा, कार्यस्थल की परिस्थितियों और लापरवाही के पहलुओं की जांच करेंगे।

    • दूसरी ओर पुलिस इस पूरे मामले को साजिश के कोण से भी परखेगी।

    • शुरुआती जांच में उत्पादन और निर्माण कार्य एक साथ होने को बड़ी गलती माना जा रहा है।

    • हादसे की असल वजह और जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ जांच कर रही हैं।

    घटना की सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल छह मौत की पुष्टि हुई है। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। यदि लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    - लखन पटले, एएसपी रायपुर

