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रायपुर में 7-8 अक्टूबर को रोजगार मेला, 8 हजार से अधिक पदों पर नौकरी का मौका; कार्यक्रम में मिलेंगे ऑफर लेटर

रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में 8 हजार से अधिक पदों पर युवाओं को अवसर मिलेंगे।

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 03:52:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 03:52:39 PM (IST)
रायपुर में 7-8 अक्टूबर को रोजगार मेला, 8 हजार से अधिक पदों पर नौकरी का मौका; कार्यक्रम में मिलेंगे ऑफर लेटर
रायपुर में 7-8 अक्टूबर को रोजगार मेला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. रायपुर में सात और आठ अक्टूबर को रोजगार मेला लगेगा।
  2. मेले में आठ हजार से अधिक रिक्त पदों पर अवसर।
  3. तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिलेगा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

8 हजार से अधिक पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में और कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब की अध्यक्षता में आयोजित इस रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों के 8 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 8 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।


ई-रोजगार पोर्टल पर करा सकते हैं पंजीयन

सचिव कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ड. बसवराजू एस. ने बताया कि द्वारा रोजगार मेले में प्रदेश के वृहद उद्योगों एवं निजी प्रतिष्ठानों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त पदों के लिए युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इच्छुक युवा erojgar.cg.gov.in (ई-रोजगार पोर्टल) पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करने के साथ रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन भी करा सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान मिलेंगे ऑफर लेटर

राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को कार्यक्रम के दौरान ऑफर लेटर प्रदान किए जाने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही रोजगार मेले में आने वाले युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त करने और अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

युवाओं को निजी क्षेत्र के संस्थानों से सीधे जुड़ने का अवसर

  • रोजगार मेले में अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। संबंधित विभागों एवं जिलों को भी युवाओं तक रोजगार मेले की जानकारी पहुंचाने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • राज्य शासन द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों एवं उद्योगों से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। शासन ने आयोजन को सफल बनाने तथा अधिकाधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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