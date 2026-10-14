छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अरुणपति त्रिपाठी और बीआर लोहिया के खिलाफ पूरक चालान, 182.98 करोड़ के भुगतान में मिली गड़बड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में शासकीय शराब दुकानों के कर्मचारियों के नाम पर 182.98 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त भुगतान के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सीएसएमसीएल के तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी और मैनपावर एजेंसी संचालक बच्छ राज लोहिया उर्फ बीआर लोहिया के विरुद्ध पूरक चालान पेश किया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, मैनपावर एजेंसियों ने कर्मचारियों को ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों के काम की राशि दिए बिना उनके नाम पर भुगतान प्राप्त किया। इस रकम का एक हिस्सा अधिकारियों और सिंडिकेट तक कमीशन के रूप में पहुंचाया गया, जबकि शेष राशि संबंधित कंपनियों ने अपने पास रखी।

ईओडब्ल्यू-एसीबी ने 18 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में पूरक चालान प्रस्तुत किया। जांच में अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने मैनपावर एजेंसियों से 28 से 32 करोड़ रुपये तक नकद कमीशन प्राप्त कर अनवर ढेबर तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। त्रिपाठी के हिस्से की अवैध रकम में से लगभग तीन करोड़ रुपये प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त किए जाने की जानकारी भी दी गई है। अरुणपति त्रिपाठी न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जबकि बीआर लोहिया के विरुद्ध फरारी में चालान पेश किया गया है।

पांच एजेंसियों को 182.98 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान जांच एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2019 से 2023 के बीच शासकीय शराब दुकानों में कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाली पांच मैनपावर एजेंसियों को कुल 1,82,98,48,675 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इनमें सुमीत फैसिलिटीज लिमिटेड, प्राइमवन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-टू-जेड इन्फ्रासर्विसेस लिमिटेड, अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड और ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड शामिल हैं। वर्ष 2019 की निविदा में कर्मचारियों के नियमित वेतन के अतिरिक्त ओवरटाइम, बोनस और चार अतिरिक्त दिनों के काम का भुगतान करने का प्रविधान था। व्यवस्था के अनुसार, एजेंसियों को पहले कर्मचारियों को यह राशि देनी थी और इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से भुगतान लेना था। जांच में इसके उलट कर्मचारियों को राशि दिए बिना अथवा वास्तविक भुगतान से अधिक रकम दर्शाकर देयक प्रस्तुत करने का मामला सामने आया। शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें सामान्य मासिक वेतन तो मिलता था, लेकिन उनके नाम पर ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त दिनों के काम के लिए ली गई राशि नहीं दी गई। जांच एजेंसी का कहना है कि इस तरीके से शासन को लगभग 182.98 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। त्रिपाठी के कार्यकाल में 152.40 करोड़ रुपये का भुगतान अरुणपति त्रिपाठी 9 मई 2019 से 13 मई 2023 तक सीएसएमसीएल के प्रबंध संचालक रहे। इस दौरान निगम के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के साथ निविदा तथा मैनपावर एजेंसियों के देयकों को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी भी उनके पास थी।

ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच के अनुसार, त्रिपाठी के कार्यकाल में पांचों एजेंसियों को ओवरटाइम, बोनस, चार अतिरिक्त दिनों के काम और इन मदों पर सेवा शुल्क के रूप में कुल 1,52,39,77,666 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम के लगभग 82.66 करोड़ रुपये, बोनस के 12.21 करोड़ रुपये, चार अतिरिक्त दिनों के काम के 45.02 करोड़ रुपये और सेवा शुल्क के 12.51 करोड़ रुपये शामिल हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि अनवर ढेबर के कहने पर निविदा की शर्तों में बदलाव कराया गया और कर्मचारियों के नाम पर अतिरिक्त भुगतान कराकर कमीशन लेने की व्यवस्था बनाई गई। एजेंसियों से नकद रकम एकत्र कर त्रिपाठी तक पहुंचाने में सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका सामने आई। उसके बयान के अनुसार, सभी एजेंसियों से मिलाकर हर महीने लगभग 70 से 80 लाख रुपये कमीशन आता था। जांच में अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 के बीच अकेले सुमीत फैसिलिटीज की ओर से लगभग 15.65 करोड़ रुपये दिए जाने की जानकारी मिली। एजेंसियों से कुल 28 से 32 करोड़ रुपये नकद कमीशन प्राप्त कर अनवर ढेबर तक पहुंचाने के साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। त्रिपाठी के कार्यकाल के बाद भी नवीन प्रताप सिंह तोमर के माध्यम से कमीशन वसूली जारी रहने और ओवरटाइम तथा सेवा शुल्क की राशि पर कमीशन की दर बढ़ाकर एक-तिहाई किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई है। ईगल हंटर और अलर्ट कमांडोज को मिले 48 करोड़ रुपये पूरक चालान में बीआर लोहिया की भूमिका का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। लोहिया ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड के संस्थापक थे। अलर्ट कमांडोज प्राइवेट लिमिटेड भी इसी समूह की कंपनी थी। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों कंपनियों के प्रमुख निर्णय लोहिया लेते थे। आरोप है कि लोहिया ने कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज चौधरी को कर्मचारियों के ओवरटाइम और चार अतिरिक्त दिनों के काम के बिल तैयार करने के निर्देश दिए। इन बिलों के आधार पर सीएसएमसीएल से भुगतान प्राप्त किया गया, लेकिन संबंधित कर्मचारियों को राशि नहीं दी गई। अधिकारियों को नकद कमीशन देने की व्यवस्था में भी लोहिया की भूमिका पाई गई है।