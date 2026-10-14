IND vs WI: हैदराबाद टी-20 मुकाबले से पहले टिकटों की कालाबाजारी, फ्री का पास 6,000 रुपये में बेचा, HCA के सदस्य समेत चार गिरफ्तार

आरोपियों से बाइक और कैश हुआ बरामद

बता दें कि, दो दिन पहले गोशमहल पुलिस को टिकट की कालाबाजारी के बारे में सूचना मिली थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए वी जनार्धन नायक की अगुवाई में करीब रात नौ बजे डरक और सोमानी को पकड़ लिया गया। आरोपी के पास से क्रिकेट टिकट के अलावा नवरात्रि डांडिया के आठ पास और 5000 रूपये कैश, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद हुई है।

चारों आरोपी मिलकर फ्री के पास को 3,500 से लेकर 6 हजार रुपये तक में बेच रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मैच के पास अकर्क्षित को उसके पिता से मिले थे। जिन्हें अब वह मैच से पहले कालाबाजारी में बेचकर पैसा कमा रहा था।