जापान में अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका रायपुर, मेयर मीनल ने साझा किए मॉडल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नगर निगम महापौर मीनल चौबे जापान के टोयोटा नगर में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2025 में रायपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह तीन दिवसीय वैश्विक मंच विश्व के नगरों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय क्रियान्वयन और नवाचारपूर्ण शहरी विकास पर केंद्रित है। महापौर मीनल चौबे ने इस अवसर पर रायपुर नगर निगम की स्वच्छता, हरित विकास और नागरिक भागीदारी पर आधारित पहल की जानकारी दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रायपुर की सकारात्मक पहचान मजबूत की।

सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नगरों की चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार साझा किए। चर्चाओं में प्लास्टिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, विद्यालयों में कचरे का पृथक्करण करने तथा “घटाओ, पुनः प्रयोग करो, पुनर्चक्रण करो” की जागरूकता को शिक्षा स्तर पर शामिल करने जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उत्पाद बनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।