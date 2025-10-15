जापान में अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका रायपुर, मेयर मीनल ने साझा किए मॉडल

मेरी खबरें
    By Saurab Mishra
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 04:06:13 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 04:13:09 PM (IST)
    जापान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल महापौर मीनल चौबे, निगम

    1. टोयोटा नगर में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय महापौर सम्मेलन
    2. महापौर ने रायपुर की हरित विकास पर आधारित जानकारी दी
    3. मंगोलिया के उलानबटार ने आवासीय योजनाओं पर प्रस्तुति दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नगर निगम महापौर मीनल चौबे जापान के टोयोटा नगर में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2025 में रायपुर नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यह तीन दिवसीय वैश्विक मंच विश्व के नगरों और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय क्रियान्वयन और नवाचारपूर्ण शहरी विकास पर केंद्रित है। महापौर मीनल चौबे ने इस अवसर पर रायपुर नगर निगम की स्वच्छता, हरित विकास और नागरिक भागीदारी पर आधारित पहल की जानकारी दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रायपुर की सकारात्मक पहचान मजबूत की।

    सम्मेलन के पहले दिन विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नगरों की चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार साझा किए। चर्चाओं में प्लास्टिक पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, विद्यालयों में कचरे का पृथक्करण करने तथा “घटाओ, पुनः प्रयोग करो, पुनर्चक्रण करो” की जागरूकता को शिक्षा स्तर पर शामिल करने जैसे विषय प्रमुख रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उत्पाद बनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।


    जापान का कम-कार्बन नगर मास्टर योजना

    जापान द्वारा प्रस्तुत कम-कार्बन नगर मास्टर योजना के अंतर्गत “स्वच्छ नालियां – कम बाढ़” और “ध्वनि आधारित पदार्थ चक्र समाज” की अवधारणा साझा की गई, जिसका उद्देश्य कम-कार्बन, स्वच्छ और जलवायु के प्रति लचीले शहरों का निर्माण करना है।

    इस सम्मेलन में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र आवास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सहित जापान, कोरिया, मलेशिया, रवांडा, पाकिस्तान और यूनान के प्रतिनिधि शामिल हुए।

    मंगोलिया के उलानबटार नगर ने आवासीय योजनाओं पर प्रस्तुति दी, वहीं मलेशिया के पेनांग नगर परिषद ने “सुरक्षित एवं मजबूत आवास” विषय पर अपने अनुभव साझा किए। युगांडा के मसाका नगर के महापौर ने अनियोजित बस्तियों, अवसंरचना की कमी और जलवायु संकटों से निपटने के प्रयासों पर चर्चा की।

