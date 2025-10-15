Work From Home का झांसा देकर महिला शिक्षिका से छह लाख की ठगी, ऐसे फंसी जाल में

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: इंटरनेट मीडिया पर वर्क फ्राम होम के झांसे में आकर एक महिला शिक्षिका ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने प्रोफाइल लेकर टास्क और अधिक कमाई का लालच देकर महिला से करीब छह लाख रुपये की ठगी कर डाली।

पीड़िता ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इंस्टाग्राम पर एक वर्क टू होम जाब के विज्ञापन में रुचि दिखाने पर उससे संपर्क किया गया। व्हाट्सएप नंबर लेकर पहले उसकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, पेशा आदि ली गई। फिर उसे रिव्यू और टास्क करने के लिए कहा गया, जिसके एवज में शुरुआत में 200, 300, 1100 और 710 कुल 5000 रुपये का भुगतान किया गया। टास्क पूरा करने पर उसे 5000 हजार वापस भी मिले, जिससे महिला का भरोसा जीत लिया गया।

अलग-अलग खातों में जमा कराई राशि

इसके बाद उसे वीआईपी मेंबरशिप देने और ज्यादा पैसे कमाने के झांसे में बार-बार अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए। साथ ही उसे स्टेटमेंट भेजकर टास्क पूरी होने पर रकम दोगुनी मिलने का लालच दिया गया। महिला धीरे-धीरे बड़ी राशि जमा करती रही। लेकिन जब उसने पैसे निकालने (विड्राल) की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुल मिलाकर महिला से छह लाख की ठगी की गई।

कोतवाली थाना में अज्ञात मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम ग्रुप और बैंक खातों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया कि आनलाइन पैसा कमाने के किसी भी झांसे में न आएं। अज्ञात लिंक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कोई भी प्रस्ताव आकर्षक लगे तो पहले उसकी सच्चाई की जांच करें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें।