रायपुर में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बनेगा नया नर्सिंग कॉलेज, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रखी आधारशिला

इसकी 45 हजार शल्य चिकित्सा की उपलब्धि चिकित्सा क्षेत्र के साथ मानवीय संवेदना और निःस्वार्थ सेवा का भी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने साबित किया है कि चिकित्सा सेवा केवल उपचार तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम भी है। संस्थान की सेवाभावी पहल समाज के लिए प्रेरणादायी है।