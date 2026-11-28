नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में घर लौटने के लिए मिनी बस में सवार हुई एक युवती के साथ चालक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मिनी बस चालक दिलहरण पाल ने भनपुरी शराब भट्ठी के पास बस रोककर पहले नाश्ता लाने की बात कही। वापस आने के बाद उसने बस के सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर दीं। उसने युवती को भजिया और पानी दिया तथा दोस्ती करने का प्रस्ताव रखा। युवती ने जब साफ इन्कार किया, तो आरोपी चालक ने उसका हाथ, बांह और कमर पकड़कर जबरन किस कर लिया।

26 नवंबर की रात करीब 7:45 बजे हुई इस वारदात को लेकर पीड़िता की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोजाना काम से लौटती थी युवती पुलिस के अनुसार, रांवाभाठा निवासी 23 वर्षीय युवती देवेंद्र नगर स्थित एक प्रिंटिंग कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर है। वह रोजाना काम पर आने-जाने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग करती थी। 21 नवंबर से उसने घर लौटने के लिए रांवाभाठा निवासी दिलहरण पाल की मिनी बस में सफर करना शुरू किया था। घटना वाली रात 26 नवंबर को भी वह फाफाडीह से मिनी बस में बैठकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी ने भनपुरी शराब भट्ठी के पास बस रोक दी और पांच मिनट में भजिया-नाश्ता लेकर आने का बहाना बनाकर नीचे उतर गया। कुछ देर बाद लौटने पर उसने बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और युवती को भजिया व पानी थमा दिया।