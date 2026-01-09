Raipur News: ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर पुलिस का बड़ा प्रहार, चार सट्टा संचालक गिरफ्तार, 50 लाख की नकदी व बैंक राशि जब्त

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार सट्टा संचालकों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से करीब 50 लाख रुपये नकद और बैंक खातों में जमा राशि जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी म्यूल अकाउंट और बिल खातों के जरिए सट्टे की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर कर छुपा रहे थे।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क पैनल आईडी के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। सट्टे से अर्जित रकम को पहले म्यूल अकाउंट में डलवाया जाता था। उसके बाद उसे बिल खातों में ट्रांसफर कर वैध लेनदेन का रूप देने की कोशिश की जाती थी। इस तरीके से लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था।