    Raipur News: ऑनलाइन सट्टा गिरोह पर पुलिस का बड़ा प्रहार, चार सट्टा संचालक गिरफ्तार, 50 लाख की नकदी व बैंक राशि जब्त

    रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चार सट्टा संचालक हिरासत में लिए गए हैं। म्यूल और बिल खातों के ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 10:49:02 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 10:49:02 AM (IST)
    1. चार सट्टा संचालक हिरासत में, 50 लाख जब्त
    2. म्यूल और बिल खातों से रकम ट्रांसफर
    3. मोबाइल, बैंक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त

    रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार सट्टा संचालकों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से करीब 50 लाख रुपये नकद और बैंक खातों में जमा राशि जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी म्यूल अकाउंट और बिल खातों के जरिए सट्टे की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर कर छुपा रहे थे।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क पैनल आईडी के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। सट्टे से अर्जित रकम को पहले म्यूल अकाउंट में डलवाया जाता था। उसके बाद उसे बिल खातों में ट्रांसफर कर वैध लेनदेन का रूप देने की कोशिश की जाती थी। इस तरीके से लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था।


    कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए हैं। इन डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आज पूरे सट्टा नेटवर्क का बड़ा राजफाश किया जाएगा, जिसमें अन्य सहयोगियों, खातों और लेनदेन की जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार किन-किन राज्यों या शहरों से जुड़े हैं। फिलहाल हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है।

